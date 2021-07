Extremisten feuern auf Atomreaktor in Dimona

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Am Mittwoch haben in Tel Aviv erneut die Warnsirenen wegen massiven Raketenbeschusses geheult. Menschen eilten in die Schutzräume. Es waren mehrere dumpfe Explosionen zu hören. Das israelische Radio teilte mit, dass im Großraum Tel Aviv mindestens fünf Raketen durch das Abwehrsystem "Eiserne Kuppel" abgefangen worden seien.

Bereits am Dienstag ist eine weitere aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete abgefangen worden. Im Zentrum der Stadt war keine Warnsirene, aber eine dumpfe Explosion zu hören. In Tel Aviv ging am Morgen dennoch das öffentliche Leben ungeachtet der Angriffe weiter. Die Geschäfte blieben geöffnet, der Verkehr floss und die Börse eröffnete im Plus.

Auch in Jerusalem heulten am Dienstag die Warnsirenen. Es waren laute Explosionen zu hören. Eine abgefeuerte Rakete ist direkt in ein Haus eingeschlagen. Das israelische TV berichtete, niemand sei verletzt worden.