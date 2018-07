Israel: „Kinder wachen bei Raketenangriff auf“

„Was ist das für ein Leben, wenn Kinder bei einem Raketenangriff aufwachen. Ich schlafe mit meinen zwei Söhnen jede Nacht im Luftschutzkeller“, erzählt Hila Fenlon.

Die Israelin lebt mit ihrer Familie in Nativ HaAsara, einem 800 Einwohner zählenden Ort an der Grenze zum Gazastreifen. „Bis zu zehn Mal pro Tag heulen die Sirenen, dann müssen wir rasch in den Bunker“, sagt die 40-Jährige, geht in ein Zimmer und holt eine Rakete.

Sie schlug im Garten ihres Hauses ein, abgeschossen von der radikal islamistischen Hamas, die in der EU als Terrororganisation eingestuft ist. „Das ist seit Jahren unser Alltag“, klagt sie und legt das rostige Ding beiseite.

Im Haus, auf dem Spielplatz, im Kindergarten, in der Schule, überall gibt es Schutzbunker, in die die Menschen rennen, wenn es Raketen-Alarm gibt und Geschoße aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert werden. Hila Fenlon ist Bäuerin, züchtet Pflanzen und lebt in einer Moshaw, einem genossenschaftlich organisierten Dorf, einer neuen Form des Kibbuz.