Israels Verteidigungsminister: "Jeder Feind, der uns bekämpft, wird getroffen werden"

Es werde Teheran zudem nicht gelingen, Israel abzuschrecken, sagte Yoav Galant nach Angaben seines Büros am Dienstag zu israelischen Soldaten.

"Jeder Feind, der uns bekämpft, wird getroffen werden"

Die vom Iran abgefeuerten Marschflugkörper und Drohnen hätten Israel nicht erreicht. "Von 100 ballistischen Raketen sind vier in Israel heruntergegangen. Dies ist das Ergebnis unserer Vorbereitungen mit unseren internationalen Partnern."

Der Iran hatte in der Nacht auf Sonntag erstmals in der Geschichte der Islamischen Republik seinen erklärten Erzfeind Israel direkt angegriffen. Insgesamt hat Teheran dabei Galant zufolge mehr als 500 Geschosse abgefeuert. Diese wurden fast vollständig abgefangen. Der Angriff war nach Darstellung Teherans eine Reaktion auf einen mutmaßlich israelischen Luftschlag auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus, bei dem zwei Generäle der einflussreichen iranischen Revolutionsgarden getötet wurden.

Noch ist unklar, wie Israel auf den beispiellosen Luftangriff reagieren wird. Galant sagte am Dienstag weiter: "Jeder Feind, der uns bekämpft, wird getroffen werden."