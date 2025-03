Israel greift nach Raketenbeschuss Hisbollah im Libanon an

Die Armee erklärte, gegen Stellungen der Hisbollah-Miliz vorzugehen. Im Libanon wurden durch israelischen Beschuss am Samstag zu Mittag nach offiziellen Angaben mindestens fünf Menschen getötet, darunter ein junges Mädchen, und mindestens elf Menschen verletzt. Israels Militär griff der libanesischen Staatsagentur NNA zufolge mehrere Orte mit Artillerie, Panzern und Maschinengewehren an, Kampfjets flogen über dem Gebiet. Der Hisbollah-Fernsehsender Al-Manar berichtete von mehr als 20 Luftangriffen im Süden.

Rund vier Monate nach Beginn einer Waffenruhe zwischen der Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel kommt es auf beiden Seiten der Grenze wieder zu Beschuss . Das israelische Militär fing nach eigenen Angaben drei Raketen aus dem Libanon im Norden Israels ab. Zuvor seien in der nordisraelischen Stadt Metula die Warnsirenen zu hören gewesen. Israels Militär griff daraufhin nach libanesischen Angaben mehrere Orte im südlichen Libanon an.

Nach UNIFIL-Darstellung wurden am Morgen zunächst vier Geschosse aus dem Libanon auf Israel gefeuert. Daraufhin habe Israels Armee mit Angriffen im Libanon reagiert. Auch Österreich ist an der UNIFIL-Mission beteiligt.

In Israel waren bei dem Terrorangriff der Hamas etwa 1200 Menschen getötet worden. Wegen des Beschusses der Dörfer und Städte in Nordisrael wurden mehr als 160.000 Bewohner der Region evakuiert, Zehntausende entschlossen sich aus eigenem Antrieb, in anderen Landesteilen mehr Sicherheit zu suchen.

Der Bürgermeister der von dem Raketenangriff betroffenen nordisraelischen Stadt Metula forderte in einem Gespräch mit dem israelischen Nachrichtenportal ynet eine entschiedene Reaktion, damit die Sicherheit der Einwohner gewährleistet sei. Etwa acht Prozent derjenigen, die nach der Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah in ihre Häuser zurückgekehrt seien, verließen die Stadt nun wieder. Eine Rückkehr unter den derzeitigen Bedingungen sei sinnlos, sagte er, ohne konkrete Zahlen über Rückkehrer zu nennen. Die Einwohner von Metula dürften keine Geiseln eines Kompromisses über Sicherheit sein.

Tausende Israelis protestieren in Tel Aviv gegen Netanjahu

In Israel haben unterdessen am Samstag tausende Menschen gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu protestiert. Ihr Unmut richtete sich gegen die geplante Entlassung des Chefs des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet und gegen die erneuten israelischen Angriffe im Gazastreifen, durch die in dieser Woche hunderte Menschen in dem Küstenstreifen getötet wurden.

Auf dem Habima-Platz in Tel Aviv schwenkten Demonstranten blau-weiße israelische Flaggen und forderten ein Abkommen, das die Freilassung der verbleibenden israelischen Geiseln im Gazastreifen vorsieht. Zudem äußerten sie ihren Protest zur Ankündigung Netanjahus, der Geheimdienst-Chef Ronen Bar mit Wirkung zum 10. April zu entlassen. Das hatte bereits in den vergangenen Tagen zu Protesten geführt. Der Oberste Gerichtshof hatte am Freitag eine einstweilige Verfügung erlassen, mit der das Vorhaben vorübergehend ausgesetzt wurde. Netanjahu hat Vorwürfe zurückgewiesen, seine Entscheidung sei politisch motiviert. Kritiker werfen ihm vor, die Institutionen, die die Grundlage der israelischen Demokratie bilden, zu untergraben.