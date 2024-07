Führt Israels Mehrfronten-Krieg jetzt zu einem Flächenbrand?

Viele sehen jetzt die reale Gefahr eines Flächenbrandes. Seitens der UNO zeigte sich deren Generalsekretär António Guterres „zutiefst besorgt über eine weitere Eskalation in der Region“.

Angriff, Gegenangriff, neuerlicher Angriff, dazwischen wechselseitige Drohungen – im Nahen und Mittleren Osten hat sich die Lage an diesem Wochenende dramatisch verschärft.

Was war passiert? Israel, das mittlerweile einen Mehrfrontenkrieg in seiner unmittelbaren Umgebung führt, hatte Stellungen der jemenitischen Houthi-Miliz aus der Luft angegriffen. Im Zentrum der Attacken: Der Hafen Hudaida, auf dem Öl- und Elektrizitätsanlagen in Brand geschossen wurden.