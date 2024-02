Armeesprecher Israels: Nazis hätten mit Social Media Krieg gewonnen

Der Iran als "Kopf der Schlange" sei in den vergangenen Jahren "sehr erfolgreich" darin gewesen, über verschiedene schiitische Milizen und sunnitische Terrororganisationen die Instabilität in der Region zu fördern, weil es ihm gelungen sei, "in eine Underdog-Position zu kommen". In Wirklichkeit sei es aber Israel, das alleine gegen mehrere Akteure kämpfen müsse.

Israel ortet Iran als "Trainingslager für die ganzen Milizen"

"Der Iran dirigiert die Region", sagte Shalicar, der persisch-jüdischer Herkunft ist und auch den Social-Media-Auftritt der israelischen Armee in Farsi betreut. Er bezeichnete das Mullah-Regime als "Trainingslager für die ganzen Milizen und Verbände in der Region". Dies sehe man auch an ähnlichen Vorgangsweisen, wie etwa dem Tunnelbau, der nach dem Gazastreifen und dem Libanon nun auch im Westjordanland beginne.

Besorgt zeigte sich Shalicar über die Entwicklung im nördlichen Nachbarland Libanon. Seit dem 7. Oktober habe sich die Intensität der Feindseligkeiten mit der Schiitenmiliz Hisbollah sukzessive gesteigert. "Das ist wie ein Schneeball, der zunächst langsam rollt und mittlerweile schnell", sagte der israelische Armeesprecher. Sorge macht Israel vor allem das große Raketenarsenal der Hisbollah. Mit 150.000 Raketen sei es zehnmal so groß wie jenes der Hamas, und die Geschoße hätten auch bezüglich Präzision und Sprengkraft "ein ganz anderes Level".