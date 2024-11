14 Tote bei mehreren israelischen Angriffen im Gazastreifen

Bei Angriffen Israels auf verschiedene Orte im Gazastreifen sind nach Angaben des örtlichen Zivilschutzes in der Nacht zu Samstag mindestens 14 Palästinenser getötet worden.

Bei einem Luftangriff auf "Zelte von Vertriebenen" im südlichen Gebiet von Khan Younis seien mindestens neun Menschen, darunter Kinder und Frauen, getötet worden, erklärte der die Zivilschutzbehörde im Gazastreifen, Mahmoud Bassal. Weitere fünf Menschen starben demnach in einer Schule in Gaza-Stadt.

Israelische Angriffe auf Schulen

Sie starben demnach, als "israelische Kampfflugzeuge die Fahad Al-Sabah-Schule" trafen. Bei beiden Vorfällen wurden laut Bassal zudem zahlreiche weitere Menschen verletzt. In der Vergangenheit hatte es bereits israelische Angriffe auf Schulen gegeben, in denen Vertriebene Zuflucht gefunden hatten. Israel wirft der im Gazastreifen herrschende militante Palästinenserorganisation Hamas vor, sich in Schulen zu verstecken. Die Hamas bestreitet dies.

Indes teilte die israelische Armee mit, "Dutzende von Terroristen" im Gebiet von Jabaliya (Jabalya) im Norden des Gazastreifens getötet zu haben. Dort kommt es seit mehr als einem Monat wieder zu verstärkten Luftangriffen und Bodeneinsätzen. Israels Armee will nach eigenen Angaben verhindern, dass sich die Kämpfer der Hamas dort neu gruppieren. Auch im Gebiet von Rafah im Süden des Gazastreifens wurden Armeeangaben zufolge Hamas-Kämpfer getötet.