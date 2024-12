Island: Jüngste Regierungschefin der Geschichte

Frostadóttir ist die jüngste Regierungschefin in der Geschichte des Landes. Mit der neuen Regierung sind zudem erstmals mehr Frauen im Kabinett als Männer.

Island wird künftig von einer in der politischen Mitte angesiedelten Koalition regiert. In den vergangenen sieben Jahren hatten drei andere Parteien eine über die Mitte hinweg reichende Regierung gebildet, die von der Links-Grünen Bewegung bis hin zur liberal-konservativen Unabhängigkeitspartei gereicht hatte. Wegen Unstimmigkeiten unter anderem in Migrations- und Energiefragen war diese Konstellation in diesem Herbst zerbrochen, woraufhin es zu einer Neuwahl kam.