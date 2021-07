Terror beschert Front National Rückenwind

Die Anschläge vom 13. November werden morgen, Sonntag, in Frankreich politisch zu Buche schlagen. Laut Umfrage könnte der " Front National" ( FN) in sechs von dreizehn Regionen Kontinental-Frankreichs als relativ stärkste Partei abschneiden und im zweiten Wahlgang, eine Woche später, in zwei Regionen die für eine Regionalregierung erforderliche Mehrheit erringen.

Eine von der Zeitung Le Monde in Auftrag gegebene Studie lässt keinen Zweifel daran, dass die Gemetzel in Paris den Ausschlag für den jüngsten, ruckartigen Anstieg des FN in der Wählergunst von einem bereits zuvor sehr hohen Niveau ausgelöst haben.