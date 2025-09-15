Mit Panzern und Gipfeltreffen gegen eine zweite Nakba

Dass US-Außenminister Marco Rubio am Sonntag mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu als Zeichen der uneingeschränkten Solidarität die Klagemauer in Jerusalem besuchte, verstimmte auch Saudi-Arabien und die Emirate. Zuvor hatte die US-Nachrichtenwebsite Axios berichtet, Rubio habe in Gesprächen signalisiert, dass die USA eine israelische Annexion von Teilen Westjordanlandes nicht blockieren würden – für die islamischen Länder eine "rote Linie", so die VAE, ein Mitglied der von den USA geförderten Abraham-Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen zu Israel. Erst vergangene Woche hatte Netanjahu einmal mehr die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen gefordert und ein Abkommen unterzeichnet, um den Bau israelischer Siedlungen im besetzten Westjordanland voranzutreiben.

Beides wird Thema sein, wenn sich die islamische Welt heute in Doha trifft: Rund 60 Monarchen, Staats- und Regierungschefs kommen zusammen, um über Reaktionen auf den "feigen" Angriff Israels auf Doha vergangene Woche zu beraten, so Majed al-Ansari, Sprecher des Außenministeriums von Katar. Das Attentat auf die Delegation der islamistischen Hamas während Verhandlungen über einen Waffenstillstand hatte auch unter westlichen Staaten für Kritik gesorgt, und Zweifel gesät, inwiefern die Regierung Netanjahus an einem Abkommen überhaupt interessiert sei.