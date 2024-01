Istanbul: Für die Besucher der Hagia Sophia gelten neue Regeln

Die 29-jährige Zeliha Duman ist aus Deutschland gekommen, um sich die Hagia Sophia nach der Umwandlung in eine Moschee noch einmal anzusehen. Sie findet sie "atemberaubend". Die neue Regelung begrüßt sie. "Solange der Eintritt nicht unbezahlbar ist, finde ich das in Ordnung. Wieso sollte die Türkei und die Regierung nicht davon profitieren?", sagt sie. Das Geld könne in den Erhalt solcher Glaubensstätten gesteckt werden.