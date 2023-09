„Istanbul is the New Cool!“, liest man auf den Plakaten, die die vielen Baustellen abdecken. Und hinter denen ganze Stadtviertel und ehemaligen Fabriken erneuert werden. Minarette reihen sich an Gründerzeithäuser, treffen auf Barockbauten und zeitgenössische Architektur. Wie die Casa Botter in der belebten Fußgängerzone auf der İstiklal Caddesi: Istanbuls erstes Art nouveau-Gebäude, das zur Contemporary-Kunstgalerie wurde.