Kairoer Imam fordert Aug’ um Aug’

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung eines Videos, das die Verbrennung des im Dezember gefangen genommenen jordanischen Kampfpiloten Muath al-Kassaesbeh bei lebendigem Leib zeigt (mehr dazu hier), hatte Jordanien am Mittwochabend bereits die Hinrichtung einer irakische Terroristin angekündigt. Und zwar genau jener Sadschida al-Rischawi, die wegen eines Bombenanschlags in Amman mit 60 Toten längst zum Tode verurteilt worden war und seit zehn Jahren in Haft saß. Der "Islamische Staat" hatte die Terroristin im Tausch gegen den jordanischen Piloten aus ihrer Haft freipressen wollen – obwohl einige Experten stark vermuten, dass der Pilot schon Anfang Jänner getötet worden sein dürfte. Die "Verhandlungen" zwischen IS und Jordanien bzw. auch Japan (der IS forderte Lösegeld für zwei Geiseln) wären damit von vornherein nur Hohn gewesen.

Am frühen Mittwochmorgen jedenfalls wurden Al-Rischawi und ein weiterer Islamist in Jordanien hingerichtet. Amman drohte dem IS zudem eine "Welt-erschütternde Antwort" an. Auch der Vater des Piloten forderte Rache: "Das Blut meines Sohnes ist noch nicht gesühnt." Die Forderung Safi al-Kasaesbehs hat durchaus reales Gewicht: Er stammt aus dem einflussreichen Bararsheh-Stamm im Süden Jordaniens, der loyal zum Königshaus steht, aber zugleich über politischen Einfluss verfügt.