IS rückt trotz Luftschlägen auf Bagdad vor

Schützenhilfe niederländischer Biker – drei Mitglieder einer Gang sollen aufseiten kurdischer Verbände im Irak gegen den IS kämpfen –, bitterböse Witze gegen den Islamischen Staat (IS) und Luftangriffe können den Vormarsch der Islamisten auf Bagdad anscheinend nicht stoppen. Vor allem im Norden und Westen der irakischen Hauptstadt kam es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Kämpfen. Zuletzt sollen die IS-Verbände nur vier oder fünf Kilometer vom internationalen Flughafen entfernt gewesen sein. Über Vororten Bagdads stieg Rauch auf. Und in der Stadt explodierten in den vergangenen Tagen mehrfach Autobomben in vor allem schiitischen Vierteln.

Nur an einer Front scheint der IS an Boden zu verlieren: In Kobane, wo die internationale Allianz gegen den IS in den vergangenen Tagen massive Luftangriffe geflogen hatte und die kurdischen Verteidiger der Stadt anscheinend wieder Boden gutmachen können. Aber auch das nur äußerst langsam und gegen vehementen Widerstand der bestens ausgerüsteten IS-Verbände. Neben schweren Waffen der irakischen Armee könnten diese einem Bericht der New York Times zufolge auch in Besitz von Restbeständen irakischer C-Waffen sein. Unter Berufung auf US-Soldaten, die im Irak stationiert waren, hieß es, in den Jahren zwischen 2004 und 2011 seien bis zu 5000 C-Waffen-Geschoße gefunden worden (mehr dazu hier). Dass die Berichte unter Verschluss blieben, lag vermutlich daran, dass die Waffen aus Zeiten stammten, als Saddam noch Günstling der USA war. Sie wurden nach US-Bauplänen hergestellt. Die nicht auffindbaren irakischen C-Waffen waren eine der bittersten Niederlagen der US-Außenpolitik unter Ex-Präsident Bush. In dem Bericht heißt es zudem, nicht alle gefundenen Geschoße seien vernichtet worden. Wieso das nicht geschehen ist, bleibt unklar. Als Lagerstätte – es geht um Sarin und Senfgas – wird der einschlägig bekannte Militärkomplex Muthanna nordwestlich von Bagdad genannt, der mehrfach in CIA-Berichten auftauchte. Der Ort ist heute in der Hand des IS. Die irakische Regierung versicherte, alle dort gelagerten C-Waffen seien vernichtet worden.