Irland: Installateure geschlagen und gebissen

Der Unmut entlädt sich an den Installateuren, die im Auftrag von "Irish Water" Wasserzähler in den Häusern der Iren installieren müssen. Staatssekretärberichtete am Dienstag im Parlament von mindestens 50: Installateure wurden geschlagen, mit kochendem Wasser bespritzt und gebissen; in mehreren Fällen wurden ihnen die Autoreifen aufgeschlitzt. Auch die Regierungspolitiker bekommen den Volkszorn zu spüren. Vize-Regierungschefinsaß letzte Woche mehr als zwei Stunden in ihrem Dienstauto fest, weil dieses von Demonstranten umzingelt worden war.

Neville Pigott aus dem Dubliner Vorort Swords hat kein Verständnis für die Proteste. "Die Gebühr bringt die Menschen dazu, sorgsamer mit einer kostbaren Ressource umzugehen." Bei der Einführung von Abfallgebühren vor zehn Jahren seien die Iren ebenso auf die Straße gegangen. Aber jetzt regt sich keiner mehr darüber auf, und alle trennen den Müll bewusster, weil sie nur für Restmüll zahlen." Pigott lässt das Argument, die Iren hätten schon zu viel erdulden müssen, nicht gelten: "Wir haben immer noch einen sehr hohen Lebensstandard. Auch in harten Zeiten sind die Zeiten nicht wirklich hart."

Die Mehrheit der Iren sieht das anders. In Meinungsumfragen liegt die oppositionelle links-nationalistische Sinn-Fein-Partei seit zwei Wochen erstmals in Führung. Und das, obwohl deren Chef, Gerry Adams, in einen Sexmissbrauchsskandal verwickelt ist.