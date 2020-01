Iranische Presse jubelt: "Rote Karte für die USA"

Die iranische Presse berichtet - wie zu erwarten war - positiv über die Angriffe und zitieren fleißig die führenden Köpfe des Mullah-Regimes.

Mehr News Agency: Ali Chamenei traf heute Tausende Menschen in Ghom (iranische Großstadt, Anm.). Er sagte: "Die Raketenangriffe am heutigen Morgen auf zwei US-Basen im Irak haben die USA klar in die Schranken gewiesen. Die korrupte, amerikanische Präsenz in dieser Region muss enden."

Fars: Mohammad Bagheri, Befehlshaber der iranischen Korps der Islamischen Revolutionsgarden: "Jedes neue böse Schaffen der Amerikaner wird noch schlimmere Konsequenzen haben. Die Amerikaner sollten die Region so schnell wie möglich verlassen."

Mashrgh: Hassan Rohani hat sich für die klare Antwort der Iranischen Revolutionsgarden bedankt.

Javar: Mohammed Dschawad Sarif, Irans Außenminister: Wir nehmen Rache!

Ebtekar: Die USA bekommen im Irak die rote Karte gezeigt.

Kayhan: Amerika ist verängstigt.

Aftab: Für den Iran sind alle Täter in der Ermordung Soleimanis Terroristen.

von Elnaz Haghghi