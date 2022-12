Laut dem Nachrichtenportal sollen bereits fünf weitere Personen zum Tod verurteilt worden sein. Ihnen wird vorgeworfen, ein Mitglied der inoffiziellen und berüchtigten Hilfspolizei Basidsch-e Mostaz'afin ermordet zu haben. Noch sollen die fünf Personen gegen ihr Urteil Berufung einlegen können.

Amnesty International sagte, die iranischen Behörden strebten die Todesstrafe für mindestens 21 weitere Personen in sogenannten „Scheinprozessen an, die darauf abzielen, diejenigen einzuschüchtern, die an dem Volksaufstand beteiligt sind, der den Iran erschüttert hat“.

„Die iranischen Behörden müssen unverzüglich alle Todesurteile aufheben, von der Verhängung der Todesstrafe absehen und alle Anklagepunkte gegen diejenigen fallen lassen, die im Zusammenhang mit ihrer friedlichen Teilnahme an Protesten festgenommen wurden“, hieß es seitens der Organisation.