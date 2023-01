Iran: Zwei weitere Demonstranten hingerichtet

Verbot sozialer Medien

Das Urteil beinhaltet auch eine sechsj√§hrige Bew√§hrungsstrafe und zwei Jahre Ausreiseverbot. Genauso lange d√ľrfe sie weder ihr Handy noch die sozialen Medien nutzen. Ihr wurde auch verboten, f√ľr zwei Jahre in Teheran und den Vororten der Hauptstadt zu leben, teilte die freie Fotografin auf Instagram mit. Gegen das Urteil k√∂nne sie laut Justizbeh√∂rde Berufung einlegen. √Ąrger mit der Justiz hatte Moaiery schon 2019 wegen ihrer Bilder w√§hrend der damaligen politischen Unruhen.

Die M√∂glichkeiten der Berichterstattung im Iran sind seit den Protesten massiv eingeschr√§nkt. Hinzu kommen Internet-St√∂rungen und Sperren. Nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ) in New York wurden im Rahmen der j√ľngsten Proteste bereits mehr als 80 Medienschaffende verhaftet. In den sozialen Medien wurden die Verhaftungen auf das Sch√§rfste verurteilt. Es gab diesbez√ľglich auch sp√∂ttische Posts: Mit den ganzen inhaftierten Journalisten habe das ber√ľchtigte Ewin Gef√§ngnis in Teheran nun genug Personal, um eine eigene Nachrichtenagentur zu gr√ľnden, hie√ü es beispielsweise.