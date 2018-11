Iran: Wie die EU jetzt die Sanktionen umgehen will

Gerade rechtzeitig vor den Kongresswahlen am Dienstag kann US-Präsident Donald Trump seinen Anhängern noch eine Erledigung seiner Wahlversprechen präsentieren: In der Nacht von Sonntag auf Montag tritt die härteste aller US-Sanktionsrunden gegen den Iran in Kraft.

Ziel der Strafmaßnahmen ist es, das Regime in Teheran zu Verhandlungen über ein neues Atomabkommen zu zwingen. Dafür beginnt Washington nun, die Lebensadern der iranischen Volkswirtschaft abzuschnüren – den Banken- und den Ölsektor des Landes.

2,5 Millionen Barrel (ein Fass zu je 159 Liter) Öl exportiert der Iran derzeit pro Tag. Bis Jahresende dürften die Ausfuhren wegen des amerikanischen Drucks auf 1,15 Millionen Barrel sinken. Dabei haben die USA acht Staaten angeboten, vorübergehend noch Öl aus dem Iran importieren zu dürfen. Zu jenen Ländern zählen Japan, Südkorea und Indien. Den Ölexport vom Iran nach Europa – Italien ist hier der größte Abnehmer – wollen die USA jedoch unterbinden.