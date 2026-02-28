Experte Feichtinger: "Rechne mit einem langen, intensiven Kriegsszenario"

Ist das der Beginn eines großen Krieges in Nahost? Walter Feichtinger, Militäranalyst und Präsident des Center für Strategische Analysen, ist überzeugt, dass die Luftschläge der USA und Israels massive Konsequenzen in der Region nach sich ziehen werden – mit völlig ungewissem Ausgang.

KURIER: Haben Sie mit einem derartig groß angelegten Angriff gerechnet? Und was erwarten Sie in den kommenden Tagen?

Walter Feichtinger: Das ist genau das Szenario, das zu erwarten war. Dem Regime stand das Wasser schon bis zum Hals, Trump hat einen Angriff wie diesen ja auch angedroht.

Der Iran wird nun alles in die Waagschale werfen, was er aufzubieten hat, die ersten Raketen flogen bereits kurz nach den US-Attacken. Auch die USA und Israel werden ihre Planungen weiterverfolgen, denn die Ziele sind bereits vorbereitet, die Waffen programmiert.

Ich denke, die Heftigkeit und Intensität der Luftschläge wird auf einem sehr hohen Niveau bleiben.