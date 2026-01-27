Meinl-Reisinger: "An einem Failed State Iran kann niemand Interesse haben"

Eigentlich geht es um die Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen, doch schon zu Beginn ihrer mehrtägigen Reise in die Golf-Region wird Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) im Oman von der Iran-Frage eingeholt. Experten vor Ort diskutieren die verschiedenen zu befürchtenden Auswirkungen möglicher US-Angriffe auf Teheran auf den Oman, der lediglich durch die Straße von Hormus von der großen Regionalmacht getrennt ist. Zwischen den Inseln Larak (Iran) und Great Quoin, Salama (Oman) beträgt die engste Stelle auf dieser so wichtigen Route für den internationalen Ölhandel nur ca. 38 Kilometer.

Destabilisierung droht Den diversen im Oman gewälzte Szenarien ist gemein, dass ein Regimewechsel im Iran die gesamte Region erschüttern könnte. Daher haben sich die Herrscher im Oman, in Katar, Dubai oder Abu Dhabi allesamt gegen einen US-Angriff ausgesprochen. Daher lebt auch noch die Hoffnung, dass es zu einem Deal zwischen Washington und Teheran kommt, wie dies US-Präsident Donald Trump am Dienstag nach vielen Drohgebärden als Möglichkeit in den Raum gestellt hat. Auch Meinl-Reisinger "hofft, dass nichts passiert", spricht aber von der "sehr reellen Gefahr" eines US-Angriffs angesichts des amerikanischen Flotten-Aufmarsches. "Aber ich höre, dass es noch Gespräche gibt", sagte sie in Maskat im Gespräch mit dem KURIER. Eines der vielen Probleme sei nämlich, dass bis dato keinerlei Alternative zum bestehenden Regime in Teheran absehbar beziehungsweise gefunden worden sei. So drohe nach einem mit Militärgewalt erzwungenen Regimewechsel sinngemäß das totale Chaos. "Und an einem Failed state Iran kann niemand Interesse haben", sagt die Ministerin.