Iran plant Raketenangriffe auf Europa - wenn Krieg weitergeht

„Es gibt keine Gespräche, keine Verhandlungen ... und es sind auch keine geplant“, ein merklich entnervter Donald Trump machte Dienstag Abend unmissverständlich klar, worauf die Zeichen im Krieg gegen den Iran stehen: neuerliche Eskalation. Wie die britische „Financial Times“ exklusiv berichtet, könnte das auch für Europa gefährliche Auswirkungen haben. Teheran scheint entschlossen, den Krieg auch in diese Richtung auszuweiten. Hormus-Blockade geht weiter, alle Fristen für Frieden verstrichen Die für 60 Tage anberaumte Frist, um das Rahmenabkommen für einen Frieden umzusetzen, ist weitgehend ergebnislos verstrichen. Auch die Lage in der weiterhin blockierten Straße von Hormus bleibt unsicher, der internationale Schiffsverkehr stockt, auch weil das anhaltend hohe Risiko die Versicherungen für die Frachter in die Höhe treibt und das Containergeschäft damit unrentabel macht. Trumps leere Drohungen Trump hat in den vergangenen Wochen immer wieder mit einer massiven Ausweitung der US-Luftangriffe auf den Iran gedroht, doch ob die US-Streitkräfte derzeit dazu in der Lage sind, wird immer häufiger angezweifelt. Immer deutlicher zeichnet sich ein Mangel an Munition ab, vor allem Abwehrraketen vom Typ Patriot fehlen.

Mehrere US-Medien, darunter die „New York Times“ und das „Wall Street Journal“, berichten übereinstimmend über vertrauliche Gespräche von US-Generalstabschef Dan Caine mit dem Präsidenten. Die Wiederaufnahme großflächiger Angriffe gegen den Iran würde zu einer gefährlichen Verknappung der Abfangraketen führen, die dem für Einsätze im Nahen Osten zuständigen US-Zentralkommando zur Verfügung stünden. Trump habe daraufhin von einem geplanten großen Schlag gegen den Iran Abstand genommen. Auch Langstreckenraketen, die bei den ersten großen Angriffswellen gegen das Land im Frühjahr die Hauptrolle spielten, werden laut Militärexperten immer weniger eingesetzt. Teherans Vorbereitungen auf den Krieg zeigen Wirkung Teheran dagegen erweist sich weiterhin als viel besser gerüstet und auf den Krieg vorbereitet, als es die USA erwartet haben. Vor allem die Revolutionsgarden, jene direkt der religiösen Führung unterstellte Elitetruppe, scheinen auch nach Wochen intensiven Bombardements weiterhin fähig, Gegenschläge durchzuführen: gegen die Golfstaaten, wo fast täglich Raketen einschlagen, aber etwa auch gegen Jordanien und US-Militäreinrichtungen dort. Erst vor kurzem kamen wieder mehrere US-Soldaten ums Leben.

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