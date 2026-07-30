„Werden sie windelweich prügeln“: USA greifen Iran erneut an
Zusammenfassung
- Die USA haben nach eigenen Angaben erstmals seit fast einer Woche wieder Ziele im Iran angegriffen und dies als „kraftvolle“ Reaktion auf iranische Angriffsversuche auf US-Stützpunkte im Nahen Osten bezeichnet.
- Laut Centcom wurden unter anderem militärische Kommandozentralen, Raketen- und Drohnenanlagen sowie Küstenverteidigungsanlagen attackiert; örtliche Medien meldeten Explosionen auf Qeshm und in Bushehr.
- US-Präsident Donald Trump hatte zuvor „harte“ Vergeltung angekündigt und mit drastischen Worten weitere Schläge gegen den Iran angedroht.
Erstmals seit fast einer Woche hat die US-Armee nach eigenen Angaben wieder Ziele im Iran angegriffen. Damit solle eine „kraftvolle“ Antwort auf iranische Angriffsversuche auf US-Stützpunkte in der Region gegeben werden, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom im Onlinedienst X mit.
Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump mit „harten“ Vergeltungsangriffen auf den Iran gedroht.
„Die Angriffe sind eine kraftvolle Reaktion auf die gestrigen iranischen Angriffsversuche auf im Nahen Osten stationierte US-Streitkräfte“, erklärte Centcom. Das Regionalkommando hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass der Iran einen „Überraschungsangriff“ auf US-Streitkräfte in der Region versucht habe. Dieser sei aber abgewehrt worden.
Explosionen im Süden des Landes
Örtliche Medien meldeten Explosionen im Süden des Landes. Die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Fars berichtete über Angriffe auf der Insel Qeshm in der Straße von Hormus sowie in der Provinz Bushehr. Laut Centcom wurden unter anderem militärische Kommandozentralen, Raketen- und Drohnenanlagen sowie Küstenüberwachungs- und Verteidigungsanlagen bombardiert. Die Angriffswelle sei inzwischen „erfolgreich“ beendet.
„Wir werden sie verdammt windelweich prügeln“
US-Präsident Trump hatte zuvor wegen der neuen iranischen Angriffe mit einer „harten“ Reaktion gedroht, wie der Sender Fox News berichtete.
Ein Journalist des Senders zitierte den Präsidenten am Mittwoch mit den Worten: „Wir werden sie hart treffen. Sie werden Prügel beziehen.“ Trump habe zudem gedroht: „Wir werden sie verdammt windelweich prügeln.“
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