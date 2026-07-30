„Werden sie windelweich prügeln“: USA greifen Iran erneut an

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Erstmals seit fast einer Woche hat die US-Armee nach eigenen Angaben wieder Ziele im Iran angegriffen. Damit solle eine „kraftvolle“ Antwort auf iranische Angriffsversuche auf US-Stützpunkte in der Region gegeben werden, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom im Onlinedienst X mit. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump mit „harten“ Vergeltungsangriffen auf den Iran gedroht.

„Die Angriffe sind eine kraftvolle Reaktion auf die gestrigen iranischen Angriffsversuche auf im Nahen Osten stationierte US-Streitkräfte“, erklärte Centcom. Das Regionalkommando hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass der Iran einen „Überraschungsangriff“ auf US-Streitkräfte in der Region versucht habe. Dieser sei aber abgewehrt worden. Explosionen im Süden des Landes Örtliche Medien meldeten Explosionen im Süden des Landes. Die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Fars berichtete über Angriffe auf der Insel Qeshm in der Straße von Hormus sowie in der Provinz Bushehr. Laut Centcom wurden unter anderem militärische Kommandozentralen, Raketen- und Drohnenanlagen sowie Küstenüberwachungs- und Verteidigungsanlagen bombardiert. Die Angriffswelle sei inzwischen „erfolgreich“ beendet.