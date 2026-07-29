USA melden „Überraschungsangriff“ aus dem Iran – und attackieren selbst Ziele im Irak
Zusammenfassung
- Die USA und Saudi-Arabien meldeten Angriffe auf Ziele im Irak, die nach Angaben beider Länder „mit dem Iran verbündeten“ beziehungsweise „dem Iran loyalen“ Milizen galten.
- CENTCOM erklärte zudem, der Iran habe einen „Überraschungsangriff“ auf US-Streitkräfte im Nahen Osten versucht, alle abgefeuerten Raketen seien jedoch abgefangen worden.
- Während Trump die US-Angriffe im Iran wegen laufender Verhandlungen ausgesetzt haben will, berichten US-Medien auch von Sorgen über eine Eskalation und schwindende Munitionsreserven.
Die USA und Saudi-Arabien haben gemeinsame Angriffe auf Ziele im Irak ausgeführt. Diese hätten sich gegen „mit dem Iran verbündete Terroristen“ gerichtet, erklärte Dienstagabend das zuständige US-Regionalkommando CENTCOM. Die Milizen hätten in den vergangenen Tagen mehr als zwei Dutzend Drohnenangriffe ausgeführt.
Die Milizen im Irak seien von den iranischen Revolutionsgarden „angewiesen“ worden, „US-Streitkräfte und die saudische Energieinfrastruktur anzugreifen“.
„Tückische Terroranschläge“
Nach Angaben der offenbar angegriffenen Hashd al-Shaabi-Einheit, einer inzwischen in die irakische Armee eingegliederten früheren pro-iranischen Miliz, seien ihre „offiziellen Hauptquartiere“ in verschiedenen Regionen des Landes getroffen worden. „Diese Angriffe führten zum Märtyrertod mehrerer Menschen und verletzten weitere Personen.“
Die „tückischen Terroranschläge, die von US-amerikanischen und saudischen Streitkräften verübt wurden“, hätten auch mehrere Gebäude beschädigt, teilte die Hashd al-Shaabi weiter mit. Die Gruppierung gilt eigentlich als in die regulären Streitkräfte des Landes aufgenommen. Mehrere pro-iranische Unterverbände agieren aber noch immer autonom und verfolgen eigene Ziele.
US-Militär fängt iranische Raketen ab
Nach einigen Tagen ohne gegenseitige Angriffe hätten die Truppen Teherans zudem einen „Überraschungsangriff auf im Nahen Osten stationierte US-Streitkräfte“ versucht, erklärte CENTCOM im Onlinedienst X.
„Alle iranischen Raketen wurden erfolgreich abgefangen“. Welches Ziel der Angriff hatte, wurde nicht genannt. Nach Informationen des US-Nachrichtenportals „Axios“ flogen die Raketen in Richtung eines US-Stützpunktes in Jordanien.
Laut CENTCOM feuerten die iranischen Revolutionsgarden die Raketen am Dienstag trotz der vorerst eingestellten US-Angriffe ab. US-Präsident Donald Trump hatte die Angriffe im Iran nach eigenen Angaben gestoppt, um laufenden Verhandlungen mit Teheran eine weitere Chance zu geben.
„Wir sind in sehr tiefgehenden Verhandlungen mit dem Iran“, sagte er „Axios“. Zuvor hatte das US-Militär fast zwei Wochen lang jede Nacht Ziele im Iran angegriffen.
Grund für den plötzlichen Angriffsstopp könnte aber auch etwas anderes sein: Nach Informationen des Fernsehsenders CNN hatten sich US-Vizepräsident JD Vance und Generalstabschef Dan Caine besorgt über eine Eskalation des Konflikts gezeigt. Unter anderem habe Caine auf schwindende Munitionsreserven der USA hingewiesen, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Der „New York Times“ zufolge geht es dabei vor allem um Luftabwehr-Munition wie Patriot-Raketen.
Kommentare