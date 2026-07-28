Trump: „Gute Chance“ für Einigung mit dem Iran

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Nach mehreren Tagen ohne gegenseitige Angriffe zwischen dem Iran und den USA hat sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich über eine mögliche Verhandlungslösung geäußert. Trump sprach von einer „guten Chance“ für eine Einigung mit Teheran - das allerdings direkte Gespräche weiterhin dementierte. Saudi-Arabien meldete unterdessen Drohnenangriffe aus dem Irak.

„Wir werden sehen, was passiert“ „Wir werden sehen, was passiert“, sagte Trump am Montag an Bord des US-Präsidentenflugzeugs Air Force One. „Ich denke, es besteht eine gute Chance, dass etwas passieren könnte.“ Sollten die Bemühungen scheitern, würden die USA „zu dem zurückkehren, was wir vor zwei Tagen gemacht haben“, drohte der US-Präsident. Nach 13 Nächten mit neuen US-Luftangriffen auf den Iran hatten Washington und Teheran seit Freitag keine weiteren gegenseitigen Angriffe gemeldet. Der Iran erklärte seinerseits, seine „Vergeltungsmaßnahmen“ eingestellt zu haben.

Teheran und Washington widersprechen einander Trump bekräftigte am Montag dennoch, Teheran spreche derzeit mit Washington über ein Abkommen. Der iranische Außenamtssprecher Esmaeil Bakaei widersprach. Vermittler könnten zwar Botschaften der US-Seite übermitteln, sagte er. „Derzeit stehen wir jedoch in keinerlei Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten.“ Ungeachtet der Angriffspause zwischen den USA und dem Iran meldete Saudi-Arabien neue Attacken. Das Verteidigungsministerium in Riad erklärte, mehrere aus dem Irak gestartete Drohnen abgefangen und zerstört zu haben, die auf Ölanlagen gezielt hätten. Der irakische Regierungschef ordnete eine Untersuchung der saudi-arabischen Angaben an.

Der Zusammenschluss pro-iranischer schiitischer Milizen namens „Islamischer Widerstand im Irak“ bezeichnete die Vorwürfe als „Erfindungen“. Riad wolle damit lediglich seine Unfähigkeit rechtfertigen, auf die „schmerzhaften jemenitischen Angriffe“ der schiitischen Houthis zu reagieren. Für den Fall eines saudi-arabischen Vorgehens im Irak drohte die Gruppe mit einer „harten“ Antwort. Die vom Iran unterstützten Houthis meldeten ihrerseits neue Drohnenangriffe auf „sensible Knotenpunkte“ für den saudischen Öltransport nach Yanbu am Roten Meer. Die international anerkannte Regierung des Jemen erklärte sich angesichts der jüngsten Angriffe „auf jede Eskalation vorbereitet“.