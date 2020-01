Iran und USA liefern sich ein Fernduell im Irak

Hass auf USA

Der geistliche Führer im Iran, Ayatollah Ali Khamenei, wies die Verantwortung am Angriff in Bagdad am Mittwoch zurück. Die Vorwürfe seien absurd. „Seien Sie doch mal logisch, was Sie ja nicht sind“, ätzte er in Trumps Richtung. „Fakt ist, dass die Völker in dieser Region die USA wegen ihrer Verbrechen hassen“, sagte der Ayatollah, der nach der Verfassung das letzte Wort in allen strategischen Belangen des Landes hat. Die Proteste, erklärte Khamenei, seien vielmehr eine Folge des Hasses gegenüber den USA und hätten mit anderen Ländern nichts zu tun.

Im Irak stehen nach wie vor mehr als 5.000 US-Soldaten. Aus Syrien haben sich die Amerikaner mehr oder weniger verabschiedet. Dort haben Russland, der Iran und der syrische Machthaber Assad das Sagen – und auch die Türkei mischt mit.