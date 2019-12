Irak-Proteste erreichen neue Eskalationsstufe

Tausende Anhänger der schiitischen Hashed-al-Shaabi-Milizen haben am Donnerstag das zentrale Protestlager der regierungskritischen Demonstranten auf dem Tahrir-Platz in Bagdad übernommen. Die Männer strömten offenbar koordiniert aus mehreren Richtungen auf den Platz im Zentrum der irakischen Hauptstadt. Gegner der Regierung haben dort Anfang Oktober ein Protestcamp errichtet. Einige Milizionäre trugen dabei irakische Flaggen oder das Emblem der paramilitärischen Einheit. Andere hielten das Porträt des angesehenen Großayatollahs Ali al-Sistani in die Höhe, der am vergangenen Freitag mit einem Appell an das Parlament die Regierung von Adel Abdel Mahdi zum Rücktritt gezwungen hatte.

Völlig unklar ist, was hinter der Aktion steckt. Möglich erschienen mehrere Szenarien: Dass sich die Miliz auf die Seite der Protestbewegung stellte; dass diese die Protestbewegung an sich reißen wollte oder dass es das eigentliche Ziel der Aktion war, die Proteste niederzuschlagen.