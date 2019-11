Irak: Aufstand auf Befehl des Volkes

Das irakische Volk hat den Spieß umgedreht. Die Armee verhängt eine Ausgangssperre? Dann macht die Protestbewegung das eben auch – eine für Regierungsbeamte und Fahrzeuge der Sicherheitskräfte.

In zahlreichen Großstädten vor allem im Süden des Landes sind staatliche Strukturen in Folge der seit einem Monat anhaltenden Massenproteste kollabiert. An Verwaltungsgebäuden hängen Banner mit der Aufschrift: „Geschlossen auf Befehl des Volkes.“

In der Stadt Diwaniyah lädt die Müllabfuhr nun den Müll im Rathaus ab – nachdem es gestürmt worden war.