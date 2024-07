Im Iran die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Das teilte Innenminister Ahmad Wahidi am Freitag in der Früh im staatlichen Fernsehen mit. Um die Wählergunst bemühen sich der gemäßigte Präsidentschaftskandidat Massoud Pezeshkian und der Hardliner Said Jalili. Rund 61 Millionen Wählerinnen und Wähler sind aufgerufen, einen Nachfolger des bei einem Hubschrauberunglück ums Leben gekommenen Ebrahim Raisi zu wählen.