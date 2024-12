Iran Neues Kopftuchgesetz sorgt landesweit für Empörung

Taxifahrern droht demnach ein Fahrerlaubnisentzug. Das Parlament in Teheran soll das Gesetz demnächst offiziell verabschieden.

"Kriegserklärung" gegen die Frauen im Land

In den sozialen Medien wurde das neue Gesetz als eine "Kriegserklärung" gegen die Frauen im Land bezeichnet und scharf verurteilt. Das Parlament wolle das Land in ein großes Gefängnis verwandeln, schrieben Nutzer und verglichen das islamische Klerussystem mit der islamistischen Taliban-Regierung in Afghanistan.

Kritik gibt es sogar von einem Berater des obersten Führers Ali Chamenei. "Wir brauchen kein solches Gesetz, sondern höchstens kulturelle Überzeugungsarbeit", sagte Ali Larijani. Auch der ehemalige Regierungssprecher Abdollah Ramezanzadeh bezeichnete das Gesetz auf X als drakonisch und schrieb, dass solche repressiven Maßnahmen nur zu mehr Unmut innerhalb der Gesellschaft führen würden.