"Kritische" US-Rettungsmission im Iran bringt Trump in Erklärungsnot

Der Iran und die USA liefern sich nach dem Abschuss eines US-Kampfjets durch die iranischen Streitkräfte einen Wettlauf bei der Suche nach einem vermissten Crewmitglied. Sie wurde am Samstag fortgesetzt, nachdem US-Spezialeinheiten laut US-Medien am Freitag ein Besatzungsmitglied gerettet hatten. Während der Iran sich über die USA mokierte, drohte US-Präsident Donald Trump Teheran mit der "Hölle", sollte es zu keiner Einigung auf eine Öffnung der Straße von Hormus kommen. "Die Zeit läuft ab", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social, "48 Stunden, bevor die Hölle über sie hereinbricht". Die Bedingungen seien erfüllt, wenn der Iran einem Abkommen zustimme oder die Straße von Hormus öffne. Trump hatte gedroht, falls der Iran die Meerenge nicht vollständig und "ohne Drohungen" für den Schiffsverkehr öffnen sollte, werde er iranische Kraftwerke zerstören lassen.

Sein Ultimatum dafür verschob er vergangene Woche noch einmal. Bis zum 6. April (US-Ortszeit, Nacht zum 7. April deutscher Zeit) werde es keine Angriffe auf iranische Kraftwerke geben, kündigte der US-Präsident unter Verweis auf "sehr gute" Gespräche an. In den vergangenen Tagen gab es aber weiterhin heftige Angriffe beider Seiten. Der Schiffsverkehr durch die für den globalen Öl- und Gashandel wichtige Straße von Hormuz liegt weiterhin weitgehend still. Trump: Jet-Abschuss hat keine Auswirkungen auf Gespräche Gleichzeitig erklärte Trump aber, der Abschuss des Kampfjets habe keinerlei Auswirkung auf Gespräche mit Teheran. Der Iran hatte am Freitag erklärt, einen Kampfjet über seinem Territorium abgeschossen zu haben. "Ein feindlicher amerikanischer Kampfjet ist im zentraliranischen Luftraum von dem Luftverteidigungssystem der Luftwaffe der iranischen Revolutionsgarden getroffen und zerstört worden", erklärte die Kommandozentrale der iranischen Streitkräfte. "Der Jet wurde vollständig vernichtet, die weitere Suche dauert an."

US-Medien berichteten, bei dem abgeschossenen Kampfjet handle es sich um eine F-15E, die üblicherweise zwei Besatzungsmitglieder hat: den Piloten und einen Waffensystemoffizier. Laut dem Nachrichtensender CNN wurde das von US-Spezialeinheiten bei einem sofort gestarteten Such- und Rettungseinsatz geborgene Besatzungsmitglied medizinisch versorgt. Der Pilot des Kampfflugzeugs konnte übereinstimmenden Medienberichten zufolge gerettet werden. Zwei an den Rettungsmaßnahmen beteiligte Black-Hawk-Hubschrauber wurden demnach ebenfalls vom Iran getroffen. Teheran reklamierte zudem den Abschuss eines weiteren Kampfflugzeugs in der Region des Persischen Golfs nahe der Straße von Hormus für sich. "Kritische" Rettungsmission der USA Sollte der Iran das Besatzungsmitglied zuerst finden, wäre das "ein großer Gewinn" für Teheran, sagte Laurel Rapp, Direktorin des Nordamerika-Programms der Denkfabrik Chatham House, gegenüber der BBC. Der Iran hätte dann "ein sehr starkes Druckmittel". Rapp sprach deshalb von einer "kritischen Mission" für die US-Streitkräfte. Sollte das Crew-Mitglied in Gefangenschaft geraten und sollten Bilder davon veröffentlicht werden, könnte das die ohnehin schon kritische Haltung der amerikanischen Öffentlichkeit zum Krieg weiter negativ beeinflussen, sagte Rapp, die in der Vergangenheit für das US-Außenministerium tätig war. "Wenn solche Bilder auftauchen würden, hätte das aus amerikanischer Sicht eine enorm verändernde Wirkung", sagte sie.

Hohe Kopfgelder für Ergreifung von US-Soldat im Iran ausgesetzt Im Iran wurde von Kopfgeldern in Höhe von bis zu 100.000 US-Dollar (86.767,90 Euro) berichtet - in den jeweiligen Provinzen ist das im Extremfall das Tausendfache des monatlichen Durchschnittseinkommens. Hamidreza Azizi, Experte für iranische Sicherheitsfragen am German Institute for International and Security Affairs, sagte der "New York Times", er sehe zwei mögliche Vorgehensweisen, sollte dem Iran die Ergreifung des Besatzungsmitglieds gelingen. Falls die Gefangennahme geheim bleibe, könnte der Iran hinter verschlossenen Türen mit den USA verhandeln und Zugeständnisse einfordern. Oder der Gefangene könnte öffentlich vor Kameras präsentiert werden - das hält der Experte für wahrscheinlicher: "Sie wollen unbedingt dieses Bild eines Sieges vermitteln und zugleich Trump demütigen." Die US-Regierung und insbesondere Trump hatten in den vergangenen Wochen des Kriegs immer wieder suggeriert, dass US-Flugzeuge im iranischen Luftraum keine Angriffe mehr fürchten müssten. Die USA hätten die Lufthoheit erlangt, hieß es. Die militärischen Fähigkeiten Teherans seien bereits nahezu vernichtet. "Trump sagte, der Iran sei 'vernichtet' worden. Dann wurde ein amerikanischer Kampfjet vom Typ F-15E abgeschossen", schrieb der Sender NBC.