Trump treibt Wiederinbetriebnahme von Alcatraz voran

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US-Präsident Donald Trump treibt seine Pläne voran, die berüchtigte Gefängnisinsel Alcatraz wieder in Betrieb zu nehmen. In einem am Freitag veröffentlichten Haushaltsentwurf für das Jahr 2027 beantragt Trump beim Kongress dafür zunächst 152 Millionen Dollar (rund 132 Millionen Euro). Damit soll das erste Jahr der Umbaumaßnahmen der auf einer Insel in der Bucht von San Francisco gelegenen und vor mehr als 60 Jahren stillgelegten Anlage finanziert werden. Trump: Alcatraz soll Hochsicherheitsgefängnis werden Allerdings dürfte ein Umbau von Alcatraz - heute eine beliebte Touristenattraktion - in ein Hochsicherheitsgefängnis sehr viel mehr Geld kosten. Das Nachrichtenportal Axios schreibt unter Berufung auf Regierungsvertreter, die ganze Anlage müsste komplett neu aufgebaut werden. Das dürfte rund zwei Milliarden Dollar kosten.

Trump hatte im vergangenen Jahr angekündigt, Alcatraz wieder in ein Hochsicherheitsgefängnis verwandeln zu wollen. Dort sollten dann "Amerikas gefährlichste und gewalttätigste Kriminelle" untergebracht werden. Der Rechtspopulist sieht die Maßnahme als Symbol für eine härtere Gangart im Kampf gegen Kriminalität. 1963 aufgrund hoher Betriebskosten geschlossen Die zwei Kilometer vor San Francisco gelegene Gefängnisinsel Alcatraz war 1963 aufgrund hoher Betriebskosten geschlossen worden. Nach Angaben der US-Strafvollzugsbehörde war die Haftanstalt nur 29 Jahre lang in Betrieb. Heute ist die Felseninsel in der Bucht von San Francisco eine der bekanntesten Touristenattraktionen der Region.