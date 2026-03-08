UNIFIL

Iran-Krieg: Drohnen-Teile trafen Österreicher-Camp im Libanon

Insgesamt soll es zu zwei Vorfällen gekommen sein. Tanner verurteilte "jegliche Handlung, die die Soldaten dieser Friedenstruppen gefährden oder in den Konflikt involvieren".
08.03.2026, 17:47

Diese zerstörten Häuser wurden auch von UNIFIL-Truppen genutzt.

In den Auseinandersetzungen zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon haben am Sonntagvormittag Teile abgeschossener Drohnen das Camp der internationalen UN-Friedenstruppe UNIFIL in Naqoura getroffen, in dem auch österreichische Soldaten stationiert sind. 

„Zum Glück wurde niemand verletzt“, teilte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Sonntag via X mit. 

Die Verteidigungsministerin verurteilte "jegliche Handlung, die die Soldaten dieser Friedenstruppen gefährden oder in den Konflikt involvieren". 

176 Angehörige des österreichischen Bundesheers sind laut Verteidigungsministerium im Rahmen der UNO-Friedensmission im Süden des Libanon (UNIFIL) stationiert.  Am Freitag war der Stützpunkt der UNIFIL-Truppe aus Ghana in der Stadt Kawsah von zwei Raketen getroffen worden. 

Die Österreicher sind primär für logistische Einsätze wie Transporte, die Bergung und das Instandsetzen von UNO-Fahrzeugen, Treibstoffversorgung und Lagerhaltung zuständig. Der UNO-Sicherheitsrat hatte Ende August beschlossen, dass die UNIFIL-Mission Ende 2026 beendet wird. Die UNO-Blauhelme sollen demnach den Libanon wie von Israel und den USA gefordert im Verlauf des Jahres 2027 verlassen.

kurier.at, kob  | 

