Expertenrat soll sich auf Khamenei-Nachfolger geeinigt haben

Im Iran hat sich der Expertenrat, ein Gremium aus 88 Geistlichen, einem Agenturbericht zufolge weitgehend über die Nachfolge des getöteten geistlichen Führers Irans Ali Khamenei geeinigt. Ein Name wurde jedoch noch nicht genannt. "Die Wahl zur Führungsperson hat stattgefunden, und eine Führungsperson wurde ernannt", sagte Alam al-Huda, Mitglied in dem geistlichen Gremium, nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Mehr vom Sonntag. Alle Nachrichten, die suggerieren wollten, dass der Expertenrat noch keine Entscheidung getroffen habe, seien Lügen. Nun liege es am Leiter des Sekretariats des Rates zu entscheiden, wann der Nachfolger offiziell bekanntgegeben werde.

Noch Hürden Expertenratsmitglied Ajatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri sagte gegenüber Mehr, es müssten noch einige Hürden bei dem Nachfolgeprozess ausgeräumt werden. Iranischen Medien zufolge ist strittig, ob für die endgültige Entscheidung eine persönliche Zusammenkunft des Gremiums zwingend erforderlich ist. Gemäß der iranischen Verfassung bestimmen die 88 Geistlichen im Expertenrat das neue Oberhaupt. Nach unbestätigten Berichten gelten Mojtaba Khamenei (56), der Sohn des verstorbenen obersten Führers, sowie Hassan Khomeini (53), der Enkel des Revolutionsführers Ruhollah Khomeini, als die beiden wichtigsten Kandidaten. Weder der 56 Jahre alte Mojtaba noch der 53‑jährige Hassan verfügen jedoch über den in der Verfassung geforderten Rang eines Großajatollahs.