Iran: Festgesetzter Öl-Tanker stammt aus dem Irak

Der zweite vom Iran festgesetzte Öl-Tanker stammt nach offiziellen Angaben aus dem Irak. Das Schiff sei am Mittwoch beschlagnahmt worden, weil es iranisches Öl in andere Staaten schmuggelte, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur IRNA am Sonntag eine Erklärung der iranischen Revolutionsgarden.