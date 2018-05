Iran-Deal: EU und USA auf Konfrontationskurs

Eine Wahl zwischen Pest und Cholera – das sind die Optionen, vor die US-Präsident Donald Trump Europa nach dem Ausstieg der USA aus dem Iran-Atomabkommen stellt: Überzeugt die EU den Iran davon, sich weiter an den Atomdeal zu halten? Dabei riskiert sie eine massive wirtschaftliche Konfrontation mit den USA. Oder gesteht man sich ein: Ohne USA bricht das Abkommen zusammen. Dann hätte Trumps „America-First“-Methode gesiegt. Niemand würde überdies den Iran davon abhalten, nuklear wieder aufzurüsten.

Die Europäische Union hat sich entschieden – das mühsam errungene Abkommen darf nicht sterben. Mit diplomatischem Maximalaufgebot soll der Iran davon überzeugt werden, dass alle EU-Staaten am Abkommen festhalten. Darüber wollen die Außenminister Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens am Montag mit Vertretern des Iran verhandeln. Und im Gespräch mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow will sich sein deutscher Amtskollege Heiko Maas heute in Moskau versichern lassen: Auch Russland hält am Deal fest.

Deutlicher denn je positioniert sich die EU damit gegen die USA. An der Seite der Europäer stehen China und Russland. Zeichnet sich so eine neue Allianz gegen die Vereinigten Staaten ab? „Das wäre falsch gedacht“, relativiert EU-Experte Stefan Lehne, „sondern es zeigt vielmehr die gemeinsame Entschlossenheit der Partner, das Abkommen aufrechtzuerhalten. Statt sechs Staaten halten nun eben fünf am Nuklear-Vertrag mit dem Iran fest“, führt der für den Think Tank Carnegie Europe tätige Ex-Diplomat gegenüber dem KURIER aus.