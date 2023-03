Iran auf dem Weg zur Atommacht?

Erstmals seit einem Jahr reist der Chef der Internationalen Atomenergiebeh√∂rde (IAEA/IAEO) f√ľr Gespr√§che nach Teheran. Bei Rafael Grossis Besuch geht es angesichts der zunehmenden Uran-Anreicherung und Bef√ľrchtungen, dass die Iraner Atomwaffen bauen k√∂nnten, unter anderem um intensivere IAEA-Inspektionen in Nuklearanlagen. Was steckt hinter dem Streit?

Wann hat das iranische Atomprogramm angefangen?

Irans Atomforschung reicht zur√ľck bis in die F√ľnfzigerjahre unter der damaligen Monarchie. 1970 ratifizierte das Land den Atomwaffensperrvertrag und verpflichtete sich zur rein zivilen Nutzung von Kernenergie. F√ľnf Jahre sp√§ter begann die Konstruktion des ersten und bis heute einzigen Atomkraftwerks in der Hafenstadt Bushehr, der auch mit Hilfe deutscher Firmen gebaut wurde.

Nach der Islamischen Revolution von 1979 und dem Bruch mit dem Westen beschr√§nkte die politische und klerikale F√ľhrung in Teheran den Zugang internationaler Kontrolleure immer weiter. Zu Beginn des neuen Jahrtausends gab es den ersten gro√üen Streit √ľber neue Nuklearanlagen - die IAEA war besorgt. 2011 kam die Atomenergiebeh√∂rde zum Schluss, dass der Iran bis etwa 2003 geheime Atomwaffenforschung betrieben hatte. Gebaut wurden die Waffen aber nicht.

Was war das Atom-Abkommen und wie steht es um seine Zukunft?

Der Iran verpflichtete sich 2015 in Wien, sein Atomprogramm einzuschr√§nken. Im Gegenzug wurden UN-Sanktionen aufgehoben, die unter anderem den iranischen Energie- und Bankensektor betrafen. Der Pakt sollte verhindern, dass das Land Atomwaffen entwickelt. Nachdem die USA 2018 unter dem damaligen Pr√§sidenten Donald Trump aus dem Abkommen ausstiegen, machte Teheran die Beschr√§nkungen r√ľckg√§ngig. Seit Mai 2022 kommen die Verhandlungen nicht mehr signifikant voran.

Das unter dem damaligen Pr√§sidenten Hassan Rouhani geschlossene Abkommen hatte gro√üe Hoffnungen geweckt. Viele Iraner feierten den Deal, die Wirtschaft erlebte einen Aufschwung. Heute stehen die Verhandlungen zur Wiederbelebung des Pakts in der Kritik - auch angesichts der gewaltsamen Unterdr√ľckung der Proteste gegen den repressiven Kurs der Regierung und das islamische Herrschaftssystem im Iran. Aktivisten und andere Kritiker fordern, die Verhandlungen mit der Islamischen Republik einzustellen.

Was darf der Iran, was darf er nicht?

Laut dem Wiener Abkommen darf f√ľr friedliche Zwecke eine eingeschr√§nkte Menge Uran mit einem niedrigen Reinheitsgrad unter 4 Prozent produziert werden, etwa als Reaktor-Brennstoff. Daf√ľr darf jedoch nur eine Anreicherungsanlage in der Atomanlage Natans mit einer begrenzten Zahl von Zentrifugen betrieben werden. Zus√§tzlich erlaubte der Iran in dem Abkommen engmaschige IAEA-Kontrollen. Seit 2019 hat der Iran die Auflagen jedoch schrittweise verletzt und unter anderem in einer unterirdischen Anlage in Fordo 60-prozentiges Uran hergestellt - als Schwelle f√ľr einen waffenf√§higen Reinheitsgrad werden etwa 90 Prozent angesetzt. Zudem wurde ein Teil der IAEA-√úberwachungsger√§te abgebaut.

Wie nah ist der Iran am Bau einer Atombombe?

Laut IAEA-Chef Grossi verf√ľgt der Iran √ľber ausreichend Uran f√ľr mehrere Atomwaffen, falls derzeitige Best√§nde noch weiter angereichert w√ľrden. Da Anreicherung entlang einer exponentiell aufsteigenden Kurve verl√§uft, kann 60-prozentiges Material sehr schnell auf 90 Prozent gebracht werden.

Bis zur Entwicklung einer Atomwaffe sei es aber "ein langer und auch politisch schwieriger Weg", sagte Grossi im J√§nner im EU-Parlament. Der US-Auslandsgeheimdienst habe derzeit keine Hinweise, dass der Iran sich entschieden habe, sein milit√§risches Atomprogramm wieder aufzunehmen, sagte CIA-Chef William Burns Ende Februar. Sollte Teheran diesen Weg einschlagen, w√ľrde es noch mindestens ein Jahr bis zur Fertigstellung einer Atomwaffe dauern, meinte ein hochrangiger europ√§ischer Diplomat diese Woche. Die IAEA ist jedenfalls √ľberzeugt, trotz eingeschr√§nkter Inspektionen waffenf√§higes Uran binnen kurzer Zeit entdecken zu k√∂nnen und so der internationalen Gemeinschaft Zeit f√ľr Gegenma√ünahmen zu verschaffen.

Wor√ľber streiten der Iran und die IAEA?

Ein Diskussionspunkt sind Spuren von 84-prozentigem Uran, die IAEA-Experten vor kurzem in Fordo fanden. Die IAEA will kl√§ren, ob die Partikel auf gezielte Anreicherung zur√ľckgehen. Iranische Vertreter sprechen von einem unabsichtlichen Ausrei√üer. Au√üerdem hat die IAEA h√§ufigere Inspektionen gefordert. Weiter wartet die Atomenergiebeh√∂rde in Wien seit langem auf glaubhafte Antworten zu geheimen nuklearen Aktivit√§ten, die es in der Vergangenheit gegeben haben soll.

Welche Rolle spielt Irans Erzfeind Israel?

Israel ist davon √ľberzeugt, dass der Iran an der Entwicklung von Atomwaffen arbeitet und sieht sich dadurch als Staat gef√§hrdet, weil die F√ľhrung der Islamischen Republik das Existenzrecht Israels bestreitet. Israelische Spitzenpolitiker betonen immer wieder, man werde eine nukleare Aufr√ľstung Teherans unter keinen Umst√§nden zulassen - daher k√∂nne auch ein milit√§rischer Pr√§ventivschlag nicht ausgeschlossen werden. Ein m√∂glicher Angriff auf iranische Atomanlagen gilt allerdings als sehr riskant, die Aussicht auf Erfolg als ungewiss. Israel beschuldigt den Iran auch immer wieder der Terrorunterst√ľtzung, weil die F√ľhrung in Teheran israelfeindliche Gruppen wie die libanesische Hisbollah-Miliz und die im Gazastreifen herrschende militant-islamistische Hamas f√∂rdert.