Mammut-Verhandlungen mit wenig Erfolgsaussichten

Zumindest von einem Detail der Atom-Verhandlungen in Wien hat Wendy Sherman inzwischen wohl endgültig genug: dem Truthahnschnitzel. Nacht für Nacht, so gab die US-Chefverhandlerin kürzlich vor der Presse im Außenministerium in Washington freimütig zu, habe man sich mit endlosen Tassen Kaffee und der panierten Spezialität des Hotel-Buffets über die Runden gerettet.

Mit oder ohne Schnitzel: Die nächsten Runden in Wien stehen an, und es deutet nichts darauf hin, dass diese diesmal zu menschlicheren Zeiten beendet werden könnten. Denn wenn am Dienstag in den Räumlichkeiten des Wiener Palais Coburg erneut die Verhandler zusammenkommen, liegt man bei den heikelsten Streitpunkten immer noch meilenweit auseinander.

Wieder sind es die Vertreter der fünf Vetomächte des UN-Sicherheitsrates plus Deutschland und jener des Iran, die die Gespräche führen. Wobei die Europäer wie schon bei den letzten Wiener Runden von der inzwischen abgetretenen "EU-Außenministerin" Catherine Ashton vertreten werden.

Doch nicht nur die Verhandler sind einander inzwischen bis zum Überdruss vertraut, auch die Themen sind scheinbar unverrückbar dieselben. Im Kern geht es weiterhin um die Frage, ob und in welcher Form der Iran den radioaktiven Brennstoff für sein Atomprogramm selbst herstellen kann, also um die Anreicherung von Uran.