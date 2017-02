Bei ihrer Offensive auf den Flughafen von Mossul sind die irakischen Truppen am Donnerstag auf das Airportgelände vorgedrungen. Augenzeugen beobachteten, wie die irakischen Einsatzkräfte das Gelände von Westen her betraten, nachdem sie zuvor mit Unterstützung von Drohnen, Kampfjets und Hubschraubern in Richtung des Flughafens vorgerückt waren.

Ein Militärsprecher sagte, dass bereits die Hälfte des Areals, darunter auch die Landebahn, eingenommen sei. Auch eine von Dschihadisten besetzte benachbarte Militärbasis werde von den Soldaten angegriffen.

Der Flughafen ist seit 2014 unter der Kontrolle der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS). Mitte Oktober hatten irakische Regierungstruppen eine Offensive auf Mosul begonnen, seither wurde der IS vollständig aus dem Ostteil der Stadt verdrängt. Am Sonntag starteten die irakischen Streitkräfte mit Unterstützung der internationalen Anti-IS-Koalition dann auch eine Offensive auf den Westteil Mossuls.

Mossul ist die letzte irakische Stadt, die zumindest noch teilweise unter Kontrolle der IS-Miliz steht. Der Fluss Tigris trennt Mossul in einen östlichen und einen westlichen Teil. Durch seine Lage am südlichen Stadtrand ist der derzeit stillgelegte Flughafen ein wichtiger Zugang zum Westteil Mossuls.

Es ist unklar, wie viele IS-Kämpfer den Flughafen verteidigen. US-Beamte hatten aber am Montag erklärt, dass sich insgesamt noch rund 2000 Dschihadisten in Mossul aufhalten.

Syrien: Rebellen melden Einnahme von IS-Hochburg Al-Bab

Drei syrische Rebellengruppen haben die Rückeroberung der Stadt Al-Bab im Norden Syriens von der Dschihadistenmiliz gemeldet. "Wir verkünden die Befreiung der gesamten Stadt Al-Bab und gehen nun an die Räumung der Minen in den Wohnvierteln", sagte der Kommandant der Rebellengruppe Sultan Murad, Ahmad Othman, am Donnerstag AFP.

Die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete, die Freie Syrische Armee habe mit Unterstützung türkischer Truppen das Stadtzentrum von Al-Bab eingenommen.