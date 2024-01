Irak: Menschenrechtler beklagen erste Massenhinrichtung seit Jahren

Erstmals seit Jahren hat es in einem Gefängnis im Irak laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) wieder eine Massenhinrichtung gegeben. Dabei seien im berüchtigten Gefängnis Nasirijah Ende Dezember in der Früh 13 Männer hingerichtet worden, teilte HRW am Mittwoch mit. Mindestens 150 weiteren Gefangenen drohe die Hinrichtung ohne Vorwarnung, wenn Präsident Abdul Latif Rashid ihre Todesurteile bestätige.

Vor der Hinrichtung seien weder die Verurteilten noch ihre Angehörigen benachrichtigt worden, erklärte HRW unter Berufung auf den Anwalt eines Gefangenen. Eines Abends seien die 13 Männer im Gefängnis über Lautsprecher ausgerufen, aus ihren Zellen geholt und am nächsten Morgen exekutiert worden. Sie hätten vorher weder ihre Familien noch ihre Anwälte anrufen dürfen.

➤ Mehr lesen: Menschenrechte 2023: Welche Verbesserungen Grund zur Hoffnung geben