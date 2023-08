Irak: 2,5 Milliarden Dollar Betrug durch Ex-Minister, Interpol soll fahnden

Der Irak will den ehemaligen Finanzminister Ali Allawi und andere hochrangige Beamte wegen eines möglichen Milliarden-Betrugs bei Interpol zur Fahndung ausschreiben lassen.

Es gehe um mutmaßlich illegale Bargeld-Abhebungen im Volumen von rund 2,5 Milliarden Dollar (2,28 Mrd. Euro), sagte oberste irakische Beamte zur Korruptionsbekämpfung, Haider Hanoun, am Sonntag in Bagdad. Das Geld sei in den Jahren 2021 und 2022 von einem Konto der Steuerkommission verschwunden.