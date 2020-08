Sean Penn spürt "Bewegung zur wirklichen Weltverbesserung“

Hegen Sie Hoffnung auf eine Veränderung?

Ja, denn wir befinden uns mitten in einem perfekten Sturm, und dabei meine ich nicht nur negative Ereignisse, sondern auch die positiven Entwicklungen, die wir aufgrund der negativen nun sehen. Firmen mit fragwürdigen Betriebsregeln, die ihre Angestellten schlecht behandeln, lügen und betrügen, was ihre Produkte betrifft und eine falsche Ideologie haben, werden geoutet. Wir befinden uns inmitten einer Bewegung zur wirklichen Weltverbesserung. Die „Black-Lives-Matter“--Bewegung zeigt Wirkungskraft. Leute wie Jack Dorsey, der insgesamt eine Milliarde zur Bekämpfung von Covid-19 gespendet hat, ist einer der vielen wahren Leader, die Veränderung herbeiführen.

Wie geht es Ihnen selbst?

Ich habe erst in der vergangenen Woche so richtig reflektiert. Was für mich besonders ernüchternd ist, wenn ich mir mein privilegiertes Leben anschaue: Was ist mit den Menschen, die mit drei kleinen Kindern zu Hause sind, ihren Job verloren haben, und wo drei Generationen unter einem Dach leben? Ich sehe meine eigenen Mitarbeiter bei CORE, die keine staatliche Unterstützung bekommen, den ganzen Tag auf dem heißen Asphalt stehen und Tests verabreichen. Und ich bin erstaunt, mit wie viel Enthusiasmus sie das tun. Wir bezahlen sie, aber viel ist es nicht. Interessant ist, dass wir 95 Prozent Frauen haben. Warum? Weil der stärkste Mensch immer der ist, der am wenigsten zu verlieren hat. Frauen sind so daran gewöhnt, dass ihnen keiner eine Chance gibt, dass sie die Ersten sind, die die Hemdsärmeln aufkrempeln. Ich liebe es, dass Frauen nun immer mehr den menschlichen und finanziellen Respekt bekommen, der ihnen immer schon zugestanden ist. Was gerade hier politisch abgeht, ist die Arznei für Jahrhunderte lange Unterdrückung. Meine persönliche Arznei ist, dass ich weiß, wie glücklich ich mich schätzen kann: Dass es meiner 92-jährigen Mutter gut geht und sie nur ein paar Schritte von mir entfernt lebt.