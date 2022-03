Internationaler Gerichtshof ordnet an: Russland muss Krieg sofort stoppen

Der Internationale Gerichtshof (IGH bzw. ICJ) hat angeordnet, dass Russland sofort die militärische Gewalt in der Ukraine beenden muss. Das höchste Gericht der UNO mit Sitz in Den Haag gab am Mittwoch einer Klage der Ukraine gegen Russland auf Basis der UN-Völkermordkonvention statt.

Die Gewalt müsse sofort enden, sagte die Präsidentin des Gerichtes, Joan Donoghue. Dieser Einsatz führe zu unzähligen Toten und Verletzten.

Genozidvorwürfe

Russland plane „Taten von Genozid“ und verletze und töte absichtlich „Menschen der ukrainischen Nationalität“ - diese Vorwürfe hatte die Regierung in Kiew Ende Februar vor dem IGH erhoben. Sie forderte das Gericht auf, zu erklären, dass der Krieg gegen die Ukraine keine rechtliche Grundlage habe. Der Kreml rechtfertigt seine Invasion bekanntlich mit dem unbelegten Vorwurf des Völkermords an russisch-stämmigen Menschen im Donbass.

Da bis zu einem Urteil des IGH Jahre vergehen könnten, nutzte Kiew die Möglichkeit einer Dringlichkeitsklage. In dieser forderte es auch, dass das Gericht bis zu seinem Urteil einen sofortigen Stopp aller russischen Militäreinsätze in der Ukraine anordnet, was es nun tat.