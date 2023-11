"Israel ist in die Falle der Hamas getappt"

Corriere della Sera (Rom):

"In Europa wird die Trauer von einer zunehmenden Zahl an Aggressionen gegen j├╝dische Mitb├╝rger begleitet: Hakenkreuze an den W├Ąnden, Angriffe auf Synagogen und j├╝dische Friedh├Âfe. Angriffe auf Juden. Nicht gegen Israelis, die in irgendeiner Beziehung zu (Israels Ministerpr├Ąsident Benjamin) Netanyahu stehen. Angriffe auf Menschen, die keinerlei Verbindung zu den Bombardierungen und Raketenangriffen auf den Gazastreifen haben. Juden. Nur Juden. Niemand Anderes als Juden.

In Deutschland haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz, insbesondere aber Vizekanzler Robert Habeck und Au├čenministerin Annalena Baerbock dazu ge├Ąu├čert. In Gro├čbritannien hat Labour-Chef Keir Starmer die Zwiesp├Ąltigkeit in einigen Aufrufen zu einer Feuerpause im Gazastreifen angeprangert. Bei uns (in Italien) weniger. Viel weniger."

Ôץ Israel soll Kontrolle ├╝ber Nord-Gaza haben, Armee k├╝ndigt Zeitfenster f├╝r Flucht an