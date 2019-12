Inhaftierter pro-kurdischer Politiker Demirtas ins Spital verlegt

Der seit drei Jahren in der Türkei inhaftierte pro-kurdische Politiker Selahattin Demirtas hat nach Angaben seiner Familie und seines Anwalts ernsthafte gesundheitliche Probleme. Die pro-kurdische Oppositionspartei HDP teilte am Montag auf Twitter mit, zwei ihrer Abgeordneten hätten Demirtas (46) am Montagnachmittag im Gefängnis im westtürkischen Edirne besucht - er sei daraufhin in ein Krankenhaus gebracht worden.

Zuvor hatten die Schwester des Inhaftierten, Aygül Demirtas, und Anwalt Mahsuni Karaman den türkischen Behörden vorgeworfen, Demirtas seit einer Woche eine umfassende Untersuchung im Krankenhaus zu verweigern, und dadurch sein Leben zu gefährden.