„Auf dem Weg zu einer Diktatur türkischer Art“

Es gebe zwar Wahlen, doch die würden teils „manipuliert“, zudem hätten sie in einem Klima der Angst, eben unter den Bedingungen des Ausnahmezustandes, stattgefunden, der nach dem vereitelten Coup verhängt worden war. Das gelte für das Verfassungsreferendum des Vorjahres, mit dem sich Erdoğan eine ungeheure Machtfülle sichern habe können, genauso wie für die Präsidenten- und Parlamentswahlen vom vergangenen Juni, so Sancar, der auf Einladung der entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisation VIDC in Wien weilte.

„Die Opposition wurde eliminiert, besonders gnadenlos ging die Regierung gegen uns vor (gegen die Kurdenpartei HDP). Tausende Kritiker und Journalisten sitzen im Gefängnis – auch unser Ex-Parteichef Selahattin Demirtas. Fast alle Medien sind jetzt gleichgeschaltet. Der Rechtsstaat ist de facto außer Kraft gesetzt“, betonte der Akademiker.

Allianz mit Reformkräften suchen

Dennoch gebe es eine dynamische Zivilgesellschaft. „Das zeigt, dass Erdoğan nicht alles unter seine Kontrolle bringen kann.“ Aufgabe der parlamentarischen Opposition sei es nun, den Schulterschluss mit diesen sozialen Reformkräften zu suchen und breite Allianzen zu formieren – trotz aller Repression.

„Das Land braucht dringend einen Demokratisierungsprozess – auch um die schwerste Wirtschaftskrise seit 40 Jahren zu meistern. Denn deren Wurzeln sind politische: Weil die Türkei nicht mehr als stabil angesehen wird, bleiben die Investoren aus“, analysierte Sancar.