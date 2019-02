INF-Vertrag: Kneissl hält nichts von Schuldzuweisung gegen Moskau

Außenministerin Karin Kneissl hat in der ZiB2 Stellung zum US-Ausstieg aus dem internationalen Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen genommen. Die Amerikaner hatten am Freitag angekündigt, aus dem sogenannten INF-Vertrag mit Russland auszutreten.

Kneissl äußerte Bedauern und Besorgnis über diese Entwicklung, wollte sich auf Nachfrage in dem Konflikt aber nicht klar auf die Seite der USA stellen. „ Schuldzuweisungen bringen uns nicht weiter“, sagte die Ministerin. Das österreichische Interesse sei, dass der Abrüstungsvertrag doch noch aufrecht bleibe. Österreich würden aber die „Einblicke fehlen, wer was getan hat“.

Schwere Vorwürfe

Die Amerikaner und die Nato werfen den Russen vor, mit bestimmten Raketen gegen das mehr als 30 Jahre alte Verbot bodengestützter atomarer Mittelstreckenwaffen zu verstoßen. Russland bestreitet dies.

Das Weiße Haus teilte mit, der Rückzug werde in sechs Monaten in Kraft treten. Man wolle Moskau solange Zeit geben, zur Einhaltung des Vertrags zurückzukehren. Die Nato-Partner der USA, darunter Deutschland, hatten sich hinter die amerikanische Entscheidung gestellt. In einer Erklärung des westlichen Militärpakts hieß es am Freitag, die Verbündeten unterstützten den Schritt uneingeschränkt. Ein solches Bekenntnis vermied Kneissl in der ZiB2.