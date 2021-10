Indische Kraftwerke haben nur noch Kohle für fünf Tage

135 Kohlekraftwerke gibt es in Indien, eines pro 10 Millionen Einwohner. Mehr als 80 Prozent davon hatten am Mittwoch nur mehr Kohlevorräte für fünf Tage – oder weniger. Laut staatlichen Richtlinien sollten es mindestens 14 Tage sein, damit die Stromversorgung sichergestellt ist.

14 Stunden ohne Strom

70 Prozent des indischen Energiebedarfs wird durch die Verbrennung von Kohle gedeckt. Füllten sich die Lager der Kraftwerke nicht bald, drohten unter anderem in Delhi Blackouts, schlug der Regierungschef der Hauptstadtregion mit rund 17 Millionen Einwohnern bereits am Wochenende Alarm.

In Bundesstaaten wie Rajasthan, Jharkhand und Bihar gab es erste Stromabschaltungen von bis zu 14 Stunden am Tag, in Maharashtra mussten 13, in Punjab 3 Kohlekraftwerke heruntergefahren werden. Proteste sind die Folge.