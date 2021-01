Bauerndemos in Indien: Mit Pferd und Schwert gegen die Agrarreform

Das Rote Fort in Neu Delhi hat in den knapp 400 Jahren seines Bestehens viel erlebt: Eroberungen und Eroberungsversuche, Belagerungen, Kämpfe, wechselnde Herrscher. Heutzutage wird die Festungsanlage in der indischen Hauptstadt normalerweise nur mehr von Touristen gestürmt. Am Dienstag geriet der imposante Bau jedoch wieder einmal ins Zentrum von Unruhen.

Tausende Bauern durchbrachen am Tag der Republik, einem Nationalfeiertag, die Absperrungen um das Fort. An mehreren anderen Orten in Neu Delhi kam es zu blutigen Auseinandersetzungen, einzelne Demonstranten zogen zu Pferd und mit Schwertern bewaffnet in den Kampf mit der Polizei. Ein Demonstrant starb, rund 300 Sicherheitskräfte wurden verletzt.