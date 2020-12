"Unsere Kinder werden hungern": Die wachsende Wut der Bauern in Indien

Aus Protest gegen die Agrarpolitik der Regierung haben am Dienstag Bauern in ganz Indien Schienen und Straßen blockiert. "Unsere Kinder werden hungern, was könnte mehr Sorgen bereiten als das?", sagte der Landwirt Ved Singh der Nachrichtenagentur AFP. Er und seine Kollegen fürchten, dass Konzerne nach der geplanten Deregulierung der indischen Agrarindustrie Preise drücken und die Existenzgrundlage von kleineren Bauern zerstören werden.

Bereits seit Ende November blockieren Zehntausende Bauern Straßen um die indische Hauptstadt Neu-Delhi herum mit Barrikaden. Sie kündigten an, so lange zu protestieren, bis die Agrarreformen von der Regierung zurückgenommen würden. Minister und Bauernvertreter hatten bereits in fünf Runden versucht, die Differenzen auszuräumen. Neue Verhandlungen werden am Mittwoch erwartet.